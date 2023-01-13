Выставка «Поэт аула и планеты» пройдет в Национальной библиотеке РД имени Расула Гамзатова

Представленные на выставке книги из фонда библиотеки, среди которых много изданий на языках народов республики и на иностранных языках, знакомят читателей с интересными фактами из биографии поэта, мотивами его творчества, основным из которых является любовь – к родине, матери, женщине и друзьям.

На выставке представят издания с работами разных периодов творчества классика: «Расул Гамзатов», которое является частью подарочного коллекционного тиража, приуроченного к 80-летию народного поэта; первая книга автора «Пламенная любовь и жгучая ненависть», изданная в 1943 году; сборник «Год моего рождения» 1950 года издания, получивший Государственную премию в области литературы в 1952 году. Экспозиция включает в себя и другие издания: «Уроки жизни: Сборник поэзии», «Кавказец родом из Цада», «Высокие звезды Расула Гамзатова/Фотоальбом», «Мой Дагестан. Конституция горца», «Имя твое» и иные произведения с автографом автора.