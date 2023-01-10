Фестиваль Этномоды России и ближнего зарубежья состоится в Дербенте

С 12 по 14 января в Дербенте будет проходить фестиваль «Этномода», в котором примут участие дизайнеры, модельеры и ювелиры представителей всех субъектов России и стран ближнего зарубежья.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Красная дорожка», с целью продемонстрировать продукцию дагестанских дизайнеров, ювелиров и ковраткачества на высоком уровне, привлечь большие заказы со всех субъектов и стран ближнего зарубежья. Организатором проекта является Дагестанская региональная общественная организация «Гильдия дизайнеров». Каждый участник мероприятия получит возможность продвижения своего товара на международном рынке.