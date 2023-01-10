Свой первый миллиард рублей «Чебурашка» собрал уже за первые 3 дня. В комедии роли сыграли актеры Елена Яковлева («Далёкие близкие»), Дмитрий Лысенков («Иваново счастье. Новые истории»), Наталья Щукина («Отель Элеон»), Артём Быстров («Дурак») и другие. Кресло режиссера занимал Дмитрий Дьяченко (трилогия «Последний богатырь»), а над сценарием работали авторы шоу «Кухня» Виталий Шляппо, Василий Куценко и Вячеслав Зуб.
«Чебурашка» получил статус самого кассового российского фильма в истории
- Автор Дарья
- 10 января, 2023. Вторник 16:23
Семейная кинокомедия «Чебурашка» стала самой кассовой российской лентой за всю историю проката. Картина, премьера которой состоялась в кинотеатрах 1 января, собрала на сегодняшний день 3 082 245 827 рублей, обойдя предыдущего рекордсмена — фильм «Холоп».
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