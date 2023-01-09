ЗАМАНА - Мировые сборы блокбастера «Аватар: Путь воды» превысили 1,5 млрд долларов

Мировые сборы блокбастера «Аватар: Путь воды» превысили 1,5 млрд долларов

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09 января, 2023. Понедельник 10:12
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Мировые сборы блокбастера «Аватар: Путь воды» превысили 1,5 млрд долларов

Появилась информация о том, что кассовые сборы хита Джеймса Кэмерона превысили 1,3 млрд долларов. Как информирует сайт Deadline, сейчас данный показатель поднялся выше 1,5 млрд.

Мировые сборы блокбастера «Аватар: Путь воды» превысили 1,5 млрд долларов

Фильм «Аватар: Путь воды» обошел результаты «Топ Ган: Мэверик», став самой кассовой лентой 2022 года. В Deadline считают, что «Путь воды» в скором времени поменяется местами с «Мстителями». Сам режиссер заявлял, что его картину можно считать успешной лишь в том случае, когда сборы превысят отметку в 2 млрд долларов.

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