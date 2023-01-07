ЗАМАНА - В даргинском театре продолжаются показы новогодних спектаклей

В даргинском театре продолжаются показы новогодних спектаклей

Автор
07 января, 2023. Суббота 13:46
||||
В даргинском театре продолжаются показы новогодних спектаклей В даргинском театре продолжаются показы новогодних спектаклей

6 января для юных зрителей на сцене Даргинского театра прошёл благотворительный показ новогоднего спектакля "Дед Пихто и Дед Мороз" в режиссуре Рабадана Ильясова. Постановку также посетили члены семей участников СВО, которые и раньше приглашались руководством театра на показы сказки совершенно бесплатно.

В даргинском театре продолжаются показы новогодних спектаклей

Увлекательный сюжет спектакля был представлен нашими артистами - народным артистом РД Мухтаром Нуховым в образе всеми любимого Деда Мороза, заслуженными артистами РД Абдуллой Ризвановым в роли Деда Пихто и Аминат Дациевой в образе Бабы Яги, а также талантливыми артистами театра Зариной Азизовой в роли Снегурочки, Амирбеком Батировым, сыгравшем доброго Волка и Исламом Гасановым в образе символа 2023 года – веселого Зайчика.

На будущей неделе состоятся ещё несколько показов этой замечательной волшебной сказки, не упустите возможность подарить детям яркие эмоции, которые запомнятся надолго!

Прочитано 15 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top