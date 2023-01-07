ЗАМАНА - Более 40 мероприятий состоится в год 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова

Более 40 мероприятий состоится в год 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова

Автор
07 января, 2023. Суббота 00:05
|||
Более 40 мероприятий состоится в год 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова

Более 40 событий включено в план основных мероприятий в рамках празднования 100-летнего юбилея классика поэзии Расула Гамзатова в 2023 году, информирует ТАСС.

Более 40 мероприятий состоится в год 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова

"Предстоящий юбилей Расула Гамзатова - это возможность отдать должное памяти легендарного классика, познакомить с его творчеством молодое поколение, дать новый импульс к реализации творческих проектов, основанных на наследии автора. В план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилея поэта вошли более 40 событий, в том числе культурно-массовые и культурно-просветительские, научные и научно-практические мероприятия, выставочные и издательские проекты, конкурсы и фестивали, увековечивание памяти Расула Гамзатова", — сообщает Минкультуры России.

Прочитано 15 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top