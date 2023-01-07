Более 40 мероприятий состоится в год 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова

Более 40 событий включено в план основных мероприятий в рамках празднования 100-летнего юбилея классика поэзии Расула Гамзатова в 2023 году, информирует ТАСС.

"Предстоящий юбилей Расула Гамзатова - это возможность отдать должное памяти легендарного классика, познакомить с его творчеством молодое поколение, дать новый импульс к реализации творческих проектов, основанных на наследии автора. В план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилея поэта вошли более 40 событий, в том числе культурно-массовые и культурно-просветительские, научные и научно-практические мероприятия, выставочные и издательские проекты, конкурсы и фестивали, увековечивание памяти Расула Гамзатова", — сообщает Минкультуры России.