ЗАМАНА - В Даргинском театре проходят новогодние спектакли

В Даргинском театре проходят новогодние спектакли

Автор
05 января, 2023. Четверг 22:16
|||||
В Даргинском театре проходят новогодние спектакли В Даргинском театре проходят новогодние спектакли В Даргинском театре проходят новогодние спектакли

Первый показ спектакля в 2023 году прошел в стенах Даргинского театра 4 января.

В Даргинском театре проходят новогодние спектакли

Сказкой на русском языке от режиссера-постановщика Рабадана Ильясова "Дед Пихто и Дед Мороз" порадовали артисты театра учащихся СОШ № 12, в числе которых бесплатно посетили спектакль и дети участников СВО. После весёлой и поучительной постановки дети фотографировались и общались с артистами.

Руководство театра решило, что выступления артистов с волшебной сказкой продолжатся также после новогодних каникул, а завтра, 6 января, в 12.00 часов пройдет благотворительный показ спектакля для всех желающих.

Прочитано 7 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top