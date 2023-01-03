ЗАМАНА - Ансамбль танца «Лезгинка» подготовил выступления на новогодние праздники в 2023 году

Ансамбль танца «Лезгинка» подготовил выступления на новогодние праздники в 2023 году

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03 января, 2023. Вторник 00:30
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Ансамбль танца «Лезгинка» подготовил выступления на новогодние праздники в 2023 году

Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» подготовил выступления на новогодние каникулы.

Ансамбль танца «Лезгинка» подготовил выступления на новогодние праздники в 2023 году

Как заявляет руководитель ансамбля Джамбулат Магомедов, в приоритете выступления в военных госпиталях. Он рассказал, что коллектив будет разбит на группы и прибудет с программой для военнослужащих в госпитали в следующих городах: Ростов-на-Дону, Москва, Джанкой (Республика Крым), на территорию Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Далее будут сформированы 3 компактные группы, которые в новогодние каникулы выступят в госпиталях на новых территориях страны, а также в зоне СВО и на передовой. Для жителей Дагестана и семей военнослужащих ансамбль «Лезгинка» приготовил концертную программу, которая состоится в Буйнакской воинской части, Махачкале и других городах региона.

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