Ансамбль танца «Лезгинка» подготовил выступления на новогодние праздники в 2023 году

Как заявляет руководитель ансамбля Джамбулат Магомедов, в приоритете выступления в военных госпиталях. Он рассказал, что коллектив будет разбит на группы и прибудет с программой для военнослужащих в госпитали в следующих городах: Ростов-на-Дону, Москва, Джанкой (Республика Крым), на территорию Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Далее будут сформированы 3 компактные группы, которые в новогодние каникулы выступят в госпиталях на новых территориях страны, а также в зоне СВО и на передовой. Для жителей Дагестана и семей военнослужащих ансамбль «Лезгинка» приготовил концертную программу, которая состоится в Буйнакской воинской части, Махачкале и других городах региона.