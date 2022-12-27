ЗАМАНА - Актер Геннадий Хазанов рассказал, что дважды едва не умер на съемках

Актер Геннадий Хазанов рассказал, что дважды едва не умер на съемках

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27 декабря, 2022. Вторник 10:51
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Актер Геннадий Хазанов рассказал, что дважды едва не умер на съемках

Российский артист Геннадий Хазанов в эксклюзивном интервью рассказал о своих ролях в кино и «Ералаше», информирует издание «7 Дней».

Актер Геннадий Хазанов рассказал, что дважды едва не умер на съемках

Как актер поделился, он всегда с легкостью шел на любые эксперименты в кадре, многие из которых заканчивались плачевно, а другие просто угрожали здоровью. Один раз Хазанов загорелся на съемках передачи «Ералаш», когда ребята по сюжету кидались в него пиротехническими бомбочками. К счастью, костюм удалось оперативно потушить.

Но самый жуткий инцидент произошел с артистом на съемках картины Евгения Цымбала «Реквием по филею», в которой он играл по просьбе Эльдара Рязанова. В одном из эпизодов на Хазанова упала большая стеклянная витрина, осколки изранили ему всю спину. Актера в экстренном порядке на скорой госпитализировали, чтобы в больнице сделать операцию.

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