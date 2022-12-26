ЗАМАНА - Театр оперы и балета провел акцию «Новый год – в каждый дом» в школе-интернате

Театр оперы и балета провел акцию «Новый год – в каждый дом» в школе-интернате

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26 декабря, 2022. Понедельник 11:46
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Театр оперы и балета провел акцию «Новый год – в каждый дом» в школе-интернате

В рамках Всероссийской акции «Новый год – в каждый дом» Дагестанский государственный театр оперы и балета представил новогоднюю театрализованную постановку в школе-интернате Махачкалы для детей-сирот и детей, пребывающих без попечения родителей, информирует пресс-служба театра.

Театр оперы и балета провел акцию «Новый год – в каждый дом» в школе-интернате

Детям показали новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, после чего они посмотрели мюзикл «Кот в сапогах». Актеры театра сыграли популярную сказку в жанре современного мюзикла с сольными вокальными номерами, дуэтами и танцами.

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