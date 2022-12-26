Театр оперы и балета провел акцию «Новый год – в каждый дом» в школе-интернате

Автор Дарья |||

В рамках Всероссийской акции «Новый год – в каждый дом» Дагестанский государственный театр оперы и балета представил новогоднюю театрализованную постановку в школе-интернате Махачкалы для детей-сирот и детей, пребывающих без попечения родителей, информирует пресс-служба театра.