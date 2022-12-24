В сети появился шорт-лист претендентов на «Оскар»

Американская киноакадемия опубликовала на своем сайте шорт-лист номинантов на премию «Оскар» в десяти категориях.

В список возможных номинантов на премию в категории «Лучший полнометражный документальный фильм» попали 15 лент. Так, в шорт-лист вошли картины «Навальный» Дэниела Роэра, «Все, что дышит» Шаунака Сена, «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас, «Потомок» Маргарет Браун, «Движение Джейн» Тии Лессин и Эммы Пилдс и так далее.

Кроме того, стали известны возможные номинанты на премию в категории «Лучший иностранный фильм». В шорт-лист включили 15 фильмов, в том числе «Аргентина» Сантьяго Митре, «Близко» Лукаса Донта, «Корсаж» Мари Кройцер, а также «Сент-Омер» Элис Диоп.

Далее американская киноакадемия раскрыла претендентов на «Оскар» в категориях «Лучший короткометражный документальный фильм», «Лучшая музыка», «Лучший грим и прически», «Лучшая песня», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший короткометражный мультфильм», а также «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты».