Роль детектива Бенуа Бланка вновь сыграл Дэниэл Крэйг.
В сети состоялась премьера детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица» с Дэниэлом Крэйгом
- Автор Дарья
- 23 декабря, 2022. Пятница 14:50
На стриминговой площадке Netflix прошла премьера детективной ленты «Достать ножи: Стеклянная луковица» (Glass Onion: A Knives Out Mystery), сценаристом и режиссёром которой снова стал Райан Джонсон — автор первого фильма.
Картина «Стеклянная луковица» повествует о том, как Бенуа Бланк отправится в солнечную Грецию, где ему придется разобраться в запутанной истории, когда ненастоящее расследование группы друзей оборачивается реальным убийством. В фильме роли сыграли актеры Дэйв Батиста (франшиза «Стражи Галактики»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Кэтрин Кан («Ванда/Вижн»), Кейт Хадсон («Ключ от всех дверей) и другие.
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