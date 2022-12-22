ЗАМАНА - С 21 декабря по 10 января жители Дагестана смогут насладиться театральными постановками

С 21 декабря по 10 января жители Дагестана смогут насладиться театральными постановками

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22 декабря, 2022. Четверг 15:24
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С 21 декабря по 10 января жители Дагестана смогут насладиться театральными постановками

Дагестанцев ждут захватывающие приключения сказочных персонажей, волшебная музыка, танцы, а также таинственный и манящий мир магии.

С 21 декабря по 10 января жители Дагестана смогут насладиться театральными постановками

Калейдоскоп постановок и мюзиклов - от «Двенадцати месяцев» до «Синдбада-Морехода» - продемонстрируют в праздничный период национальные театры региона. Перед показами артисты выступят с короткими уличными программами. Различные просветительские и благотворительные мероприятия готовятся и для детей участников СВО, а также граждан пенсионного возраста, детей-сирот и инвалидов. Музыкально-театрализованные представления в формате «Новогодних открыток» пройдут в период с 26 по 30 декабря и со 2 по 4 января.

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