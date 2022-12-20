ЗАМАНА - Министр культуры РД Зарема Бутаева поздравила с юбилеем заслуженную артистку России Зарифу Абдуллаеву

Министр культуры РД Зарема Бутаева поздравила с юбилеем заслуженную артистку России Зарифу Абдуллаеву

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20 декабря, 2022. Вторник 10:44
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Министр культуры РД Зарема Бутаева поздравила с юбилеем заслуженную артистку России Зарифу Абдуллаеву

Глава Минкультуры республики Зарема Бутаева поздравила с днем рождения Зарифу Абдуллаеву – заслуженную артистку России, народную артистку Дагестана, пианистку, дирижера Камерного оркестра Дагестанской филармонии имени Т. Мурадова, информирует пресс-служба ведомства.

Министр культуры РД Зарема Бутаева поздравила с юбилеем заслуженную артистку России Зарифу Абдуллаеву

Зарифа Абдуллаева уже 17 лет работает художественной руководительницей и главным дирижером Камерного оркестра Дагестанской филармонии имени Т. Мурадова, с которым играли музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, регионов Северного Кавказа, а также Германии, Израиля, Канады и других стран.

В своем поздравлении Бутаева подчеркнула, что Зарифа Абдуллаева сделала многое для развития музыкальной сферы республики, в том числе представляя республиканское творчество в стране и за рубежом. Артистка посвятила свою жизнь работе, обучая и воспитывая студентов, создавая фондовые записи дагестанской музыки.

«Примите искреннюю благодарность за многолетний труд, высокий профессионализм и неизменную преданность дагестанскому искусству! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, жизненного и творческого долголетия, новых планов и свершений на благо сохранения и развития культуры нашего многонационального Дагестана!» – высказалась министр культуры региона.

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