ЗАМАНА - «Аватар: Путь воды» появится в кинотеатрах России с 22 декабря

«Аватар: Путь воды» появится в кинотеатрах России с 22 декабря

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20 декабря, 2022. Вторник 10:13
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«Аватар: Путь воды» появится в кинотеатрах России с 22 декабря

Сайт «Известия» проинформировал, что премьера картины «Аватар: Путь воды» состоится в России 22 декабря. Лента появится в кинотеатрах в 2D и с разрешением 4K.

«Аватар: Путь воды» появится в кинотеатрах России с 22 декабря

Одни из первых показов стартуют во Владивостоке. Издание обратило внимание на то, что фильм будут демонстрировать в небольших городах страны, где почти нет больших киносетей — ведь в Москве ленту показывать почти не будут. Москвичам, которые хотят посмотреть новинку, придётся посетить подмосковные кинотеатры. Аналогичная ситуация и с Санкт-Петербургом: просмотр блокбастера будет возможен лишь в Ленинградской области.

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