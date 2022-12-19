«Аватар: Путь воды» Кэмерона возглавил кинопрокат в уикенд

В странах СНГ «Аватар: Путь воды» собрал 158 млн рублей. В кинотеатрах России картина не вышла из-за западных санкций. Накануне режиссер Джеймс Кэмерон отметил, что для самоокупаемости продолжению «Аватара» необходимо собрать примерно 2 млрд долларов. В «Аватаре: Путь воды» люди возвращаются на Пандору за ресурсами планеты, а местным жителям приходится скрываться от опасности среди океанов.