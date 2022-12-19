В сети появился полноценный трейлер киноленты Нолана «Оппенгеймер»

На официальном YouTube-канале корпорации Universal Pictures стал доступен для просмотра полноценный трейлер картины «Оппенгеймер» (Oppenheimer) Кристофера Нолана.

Главного героя в проекте Нолана играет известный актер Киллиан Мёрфи. Он сыграл «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера, которому и будет посвящено повествование фильма. Сюжет картины основывается на книге «Американский Прометей» (American Prometheus) за авторством Кая Бёрда и Мартина Дж. Шервина. Сценарий написал сам Кристофер Нолан. Премьера фильма «Оппенгеймер» состоится 21 июля будущего года.