ЗАМАНА - Выставка заслуженного дагестанского художника Хасбулата Юсупова открылась в Махачкале

Выставка заслуженного дагестанского художника Хасбулата Юсупова открылась в Махачкале

Автор
18 декабря, 2022. Воскресенье 13:06
|||
Выставка заслуженного дагестанского художника Хасбулата Юсупова открылась в Махачкале

В выставочном зале музея «Дагестанский аул» открыла двери для посетителей выставка заслуженного художника Дагестана Хасбулата Юсупова, информирует пресс-служба музея.

Выставка заслуженного дагестанского художника Хасбулата Юсупова открылась в Махачкале

«Выставка посвящается 70-летию художника: на суд гостей представлены более 30 живописных работ и 20 акварелей одного из наших лучших акварелистов. Выступающие замечали, что в живописном наследии Хасбулата Юсупова много работ, сделанных в технике масляной живописи. Например, пейзажи горные, архитектурные, сельские, зимние, летние в чистом виде или с элементами бытового жанра, есть и портреты. Именно в акварели, которой в совершенстве владел мастер, наиболее полно и ярко выразились его умения», – заявляет пресс-служба. Открывая выставку, гендиректор музея Зумруд Сулейманова дала высокую оценку мастерству Хасбулата Юсупова, она отметила, что его творческое наследие удивляет разнообразием видов и жанров, включая акварели, живописные работы и так далее.

Прочитано 11 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top