Выставка заслуженного дагестанского художника Хасбулата Юсупова открылась в Махачкале

«Выставка посвящается 70-летию художника: на суд гостей представлены более 30 живописных работ и 20 акварелей одного из наших лучших акварелистов. Выступающие замечали, что в живописном наследии Хасбулата Юсупова много работ, сделанных в технике масляной живописи. Например, пейзажи горные, архитектурные, сельские, зимние, летние в чистом виде или с элементами бытового жанра, есть и портреты. Именно в акварели, которой в совершенстве владел мастер, наиболее полно и ярко выразились его умения», – заявляет пресс-служба. Открывая выставку, гендиректор музея Зумруд Сулейманова дала высокую оценку мастерству Хасбулата Юсупова, она отметила, что его творческое наследие удивляет разнообразием видов и жанров, включая акварели, живописные работы и так далее.