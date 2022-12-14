Секреты ювелирного дела раскрывает художник–ювелир Арслан Айсакадиев, резьбе по дереву учит заслуженный художник республики Агамирза Агамирзоев, кайтагской вышивке обучает преподаватель Дагестанского художественного училища имени М. Джемала Айбике Магомедова, золотой вышивке учит сотрудница музея «Дагестанский аул» Маисат Гаммадова.
Недавно мастер-класс по изобразительному искусству провёл член Союза художников России Габибула Габибулаев: он написал картину, продемонстрировав, как отдельные штрихи при умелом использовании кисти вливаются в произведение.