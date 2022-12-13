ЗАМАНА - Режиссер Хаяо Миядзаки летом 2023 года выпустит новую анимационную картину

Режиссер Хаяо Миядзаки летом 2023 года выпустит новую анимационную картину

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13 декабря, 2022. Вторник 14:48
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Режиссер Хаяо Миядзаки летом 2023 года выпустит новую анимационную картину

Новая полнометражная картина от легендарного японского аниматора Хаяо Миядзаки появится в кинотеатрах летом будущего года, информирует ТАСС.

Режиссер Хаяо Миядзаки летом 2023 года выпустит новую анимационную картину

Уточняют, что премьера фильма "Как поживаете?" (How do you live?/ Kimi wa dou ikiru ka?) состоится 14 июля. Новая анимационная лента Миядзаки создается по мотивам одноименного произведения японского писателя Ёсино Гэндзабуро, вышедшего в 1937 году. Миядзаки стал первым режиссером анимационного кино, которому удалось выиграть премию Японской киноакадемии за лучший фильм года ("Принцесса Мононоке", 1997). Его анимационная работа "Унесенные призраками" (2001) считается одной из культовых лент своей эпохи.

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