Ушел из жизни композитор «Твин Пикса» и «Синего бархата» Анджело Бадаламенти

В возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный композитор Анджело Бадаламенти — об этом рассказала его семья, а сведения подтверждаются рядом изданий, в том числе и Deadline. Маэстро умер от естественных причин в своём доме.

Анджело Бадаламенти получил известность после сотрудничества с режиссёром Дэвидом Линчем. Композитор стал автором музыки из популярных проектов Линча. Это, например, культовое шоу «Твин Пикс» (Twin Peaks), а также киноленты «Синий бархат» (Blue Velvet), «Шоссе в никуда» (Lost Highway), и «Малхолланд Драйв» (Mulholland Dr.). Кроме того, Маэстро написал музыку к военной драме «Сталинград» Фёдора Бондарчука.