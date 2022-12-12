ЗАМАНА - Вечер поэзии Фазу Алиевой состоялся в Национальном музее имени А. Тахо-Годи

Вечер поэзии Фазу Алиевой состоялся в Национальном музее имени А. Тахо-Годи

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12 декабря, 2022. Понедельник 14:50
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Вечер поэзии Фазу Алиевой состоялся в Национальном музее имени А. Тахо-Годи

Вечер поэзии в честь Народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой состоялся в Национальном музее имени А. Тахо-Годи, информирует пресс-служба музея.

Вечер поэзии Фазу Алиевой состоялся в Национальном музее имени А. Тахо-Годи

На мероприятии были прочитаны работы дагестанских писателей и поэтов в авторском исполнении, а также произведения самой Фазу Алиевой.

«Фазу Алиева была и остается выдающейся дагестанкой. Она создавала настоящую поэзию, и сама была поэзией. Когда мы произносим ее имя – Фазу – оно звучит как мелодия гор, как некий полет. Она была неординарной личностью, не похожей на других. У нее много наград, но самая главная награда досталась ей от Всевышнего – поэтический дар», – высказался председатель Союза писателей Дагестана Магомед Ахмедов.

В рамках вечера народная поэтесса республики Аминат Абдулманапова вспомнила годы совместной дружбы и заметила, что особым удовольствием было слушать работы Алиевой в собственном исполнении, делиться с ней мыслями и эмоциями, обсуждать стихи.

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