ЗАМАНА - Netflix показал трейлер фильма «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом

Netflix показал трейлер фильма «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом

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08 декабря, 2022. Четверг 10:34
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Netflix показал трейлер фильма «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом

В сети появился трейлер картины «Всевидящее око» (The Pale Blue Eye), в которой роли сыграли Кристиан Бэйл и Гарри Меллинг.

Лента повествует о том, как в городе Вест-Поинт происходит череда преступлений в военных училищах. Раскрыть это дело попытаются отставной констебль Август Лэндор и молодой Эдгар Алан По. Проект основан на книге Луи Байярда.

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