Также заявляется, что режиссер ведёт переговоры о совместной работе со студией Atlas Studios, находящейся в Варзазате. Официального объявления о старте производства продолжения «Гладиатора» пока не было.
Ридли Скотт готовится к съёмкам «Гладиатора 2» в Марокко
- Автор Дарья
- 06 декабря, 2022. Вторник 08:45
Знаменитый режиссёр Ридли Скотт занимается поиском подходящих мест для съёмок картины «Гладиатор 2» (Gladiator 2) в марокканском городе Варзазат — такие сведения приводит сайт World of Reel, ссылаясь на издание Morocco World News.
О том, что «Гладиатор» получит второй фильм, впервые стало известно в 2018 году. В сентябре минувшего года Ридли Скотт сообщал, что собирается приступить к съёмкам сиквела после того, как закончит работу над лентой о Наполеоне Бонапарте, где главного героя сыграет Хоакин Феникс.
Последнее от Дарья
- Валентина Матвиенко: «Фазу Алиева многое сделала для развития литературы Дагестана и культуры России»
- Президент России подписал указ о включении в президиум Госсовета РФ Сергея Меликова
- Компания Warner Bros Discovery перенесла премьеру «Флэша» и назначила дату выхода Mummies
- Бывший первый зампред Дагестана занял пост и.о. заместителя председателя правительства Мордовии
- Бюджет Дагестана на будущий год утвердили с дефицитом 8,8%