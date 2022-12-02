ЗАМАНА - «Театральные недели» с пушкинской картой прошли в Даргинском театре

«Театральные недели» с пушкинской картой прошли в Даргинском театре

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02 декабря, 2022. Пятница 12:03
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«Театральные недели» с пушкинской картой прошли в Даргинском театре «Театральные недели» с пушкинской картой прошли в Даргинском театре «Театральные недели» с пушкинской картой прошли в Даргинском театре

1 декабря 2022 года на сцене Даргинского театра имени О. Батырая прошел концерт для студентов Избербашского филиала медицинского колледжа имени Башларова и молодежи сел Герга и Новое Викри Каякентского района в поддержку курса Президента РФ Владимира Путина и военнослужащих, выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

«Театральные недели» с пушкинской картой прошли в Даргинском театре

Перед началом выступлений артистов театра заместитель директора Мухтар Матаев провел беседу со зрителями о важности противодействия терроризму, о проводимой Россией специальной военной операции на Украине и о важности в это непростое время быть патриотами своей страны. Также мероприятие было приурочено к Всероссийской акции «Театральные недели» с Пушкинской картой, которая проходит по всей стране с 21 ноября по 4 декабря 2022 года. «Театральные недели» – это хороший повод, чтобы воспользоваться своей Пушкинской картой! Пользуясь ею, концерт артистов Даргинского театра посетили более 100 молодых людей от 14 до 22 лет и получили массу положительных эмоций от вокальных номеров своих любимых исполнителей. И хотя акция скоро завершится, обладатели Пушкинской карты всегда желанные гости в Даргинском театре. Например, 9 декабря в 18.00 ч. состоится показ всеми любимой комедии «Проделки Токалая» по пьесе Магомеда Атмурзаева, которая участвует в проекте Пушкинская карта. Также молодежь города посетила 24 ноября комедийный спектакль «Свадьба Чоная» на даргинском языке. Режиссер-постановщик этих двух искрометных постановок, пользующихся успехом у зрителей – заслуженный артист РФ Нариман Алиев.

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