В сети появился первый трейлер «Стражей Галактики 3» Джеймса Ганна

В рамках мероприятия CCXP22 киностудия Marvel показала первый трейлер фильма «Стражи Галактики. Часть 3» (Guardians of the Galaxy Vol. 3), премьера которого пройдет 5 мая будущего года.

Кресло режиссера картины занял вновь Джеймс Ганн, который является и сценаристом. Героев в ленте вновь сыграли Крис Пратт (Питер Квилл), Зои Салдана (Гамора), Дэйв Батиста (Дракс), Вин Дизель (Грут), Брэдли Купер (Ракета), Карен Гиллан (Небула) и Пом Клементьефф (Мантис). Кроме того, в фильме появятся актеры Сильвестр Сталлоне, Элизабет Дебики, Шон Ганн, а также Даниэла Мелшиор и Уилл Поултер.