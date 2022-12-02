ЗАМАНА - Warner планирует снять сериал по вселенной Гарри Поттера

Warner планирует снять сериал по вселенной Гарри Поттера

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02 декабря, 2022. Пятница 01:11
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Warner планирует снять сериал по вселенной Гарри Поттера

Корпорация Warner Bros. планирует начать разработку сериала по франшизе Гарри Поттера. О создании первого спиноффа проинформировала глава Warner Bros. TV Ченнинг Данги.

Warner планирует снять сериал по вселенной Гарри Поттера

«У нас есть серьезные планы, а сейчас мы ведем переговоры на этот счет», — поделилась новостью Данги. Накануне в Warner заявляли, что готовы расширить киновселенную по произведениям британской писательницы Джоан Роулинг. Руководство киностудии ждет одобрения от автора. «Аудитория готова, она желает двигаться дальше, теперь нам остается лишь определить, какой следующий шаг будет правильным», — отметила Данги.

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