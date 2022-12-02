Warner планирует снять сериал по вселенной Гарри Поттера

«У нас есть серьезные планы, а сейчас мы ведем переговоры на этот счет», — поделилась новостью Данги. Накануне в Warner заявляли, что готовы расширить киновселенную по произведениям британской писательницы Джоан Роулинг. Руководство киностудии ждет одобрения от автора. «Аудитория готова, она желает двигаться дальше, теперь нам остается лишь определить, какой следующий шаг будет правильным», — отметила Данги.