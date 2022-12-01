ЗАМАНА - Павел Воля опубликовал фотографию с супругой в образах героев «Иронии судьбы»

Павел Воля опубликовал фотографию с супругой в образах героев «Иронии судьбы»

Автор
01 декабря, 2022. Четверг 01:30
|||
Павел Воля опубликовал фотографию с супругой в образах героев «Иронии судьбы»

Шоумен опубликовал в своих соцсетях фотографию, где они с женой, спортсменкой и телеведущей Ляйсан Утяшевой, запечатлены в образах Жени Лукашина и Нади Шевелевой, главных героев оригинальной легендарной картины, пишет издание "Российская газета".

Павел Воля опубликовал фотографию с супругой в образах героев «Иронии судьбы»

Как заявил Воля, "СамоИрония судьбы!" лишь вдохновлена вечной классикой кинематографа и прекрасными персонажами. Поэтому зрителей ждет не ремейк или пародия, а комедийное попурри из отсылок к оригиналу. 

Прочитано 80 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top