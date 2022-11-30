Создателями выставочного проекта стали известные художники: Макс Эпштейн (Израиль), Джамал Ажигирей (Москва) и Татьяна Ваганова (Майкоп) – последователи 3 основных авраамических религий (иудаизма, христианства и ислама).
В проект вошли 3 графические серии, состоящие из 10 работ, и при этом сами авторы относятся к разным культурно-религиозным традициям, что отразилось и в их картинах, разных по стилю, исполнению и трактовке общей темы.
Пресс-служба уточнила, что выставка будет открыта до 10 декабря.