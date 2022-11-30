ЗАМАНА - Выставка от музея Дербента «Десять строк. Автор всем известен» открылась во Владикавказе

Выставка от музея Дербента «Десять строк. Автор всем известен» открылась во Владикавказе

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30 ноября, 2022. Среда 16:16
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Выставка от музея Дербента «Десять строк. Автор всем известен» открылась во Владикавказе

В Национальном музее Республики Северная Осетия – Алания в рамках реализации национального проекта «Культура» состоялось открытие выставки «Десять строк. Автор всем известен» Музея истории мировых культур и религий Дербента, информирует пресс-служба музея.

Выставка от музея Дербента «Десять строк. Автор всем известен» открылась во Владикавказе

Создателями выставочного проекта стали известные художники: Макс Эпштейн (Израиль), Джамал Ажигирей (Москва) и Татьяна Ваганова (Майкоп) – последователи 3 основных авраамических религий (иудаизма, христианства и ислама).

В проект вошли 3 графические серии, состоящие из 10 работ, и при этом сами авторы относятся к разным культурно-религиозным традициям, что отразилось и в их картинах, разных по стилю, исполнению и трактовке общей темы.

Пресс-служба уточнила, что выставка будет открыта до 10 декабря.

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