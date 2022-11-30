ЗАМАНА - Показ документального фильма «Народы России: наследники Ногая» состоялся в Махачкале

Показ документального фильма «Народы России: наследники Ногая» состоялся в Махачкале

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30 ноября, 2022. Среда 14:21
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Показ документального фильма «Народы России: наследники Ногая» состоялся в Махачкале

Презентация документальной картины «Народы России: наследники Ногая» прошла в историческом музее «Россия — моя история».

Показ документального фильма «Народы России: наследники Ногая» состоялся в Махачкале

Посмотреть картину собрались более 100 человек, многие из которых прибыли из отдаленных районов Дагестана.

В ходе показа авторы ленты рассказали об одном из малочисленных народов региона – ногайцах, проживающих в северной равнинной части Дагестана.

Документальный фильм «Народы России: наследники Ногая» посвящен истории и современности самобытного этноса, компактно проживающего во многих субъектах Северного Кавказа и за его пределами. Съемки осуществлялись в четырех регионах: Дагестан, Ставропольский край, КЧР и Астраханская область.

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