XXIII Региональный музыкальный фестиваль юных исполнителей «Наши надежды» начался в Махачкале

Начиная мероприятие, художественный директор филармонии, заслуженная деятельница искусств Дагестана Ирина Нахтигаль поприветствовала всех участников и зрителей фестиваля, заметив, что уже 23 года этот музыкальный форум предоставляет возможность выйти на большую сцену ученикам школ искусств, музыкальных школ и студентам музыкальных училищ.

На мероприятии также побывали музыканты из других субъектов России, которые приезжают в регион вместе со своими учениками и демонстрируют свои навыки, делятся профессиональным опытом. Участниками фестиваля стали ребята из школ искусств №5 и №7 Махачкалы, Школы для особо одаренных детей Мурада Кажлаева, ДШИ Каспийска, студенты Махачкалинского музыкального училища. Следующий концерт состоится уже 1 декабря.