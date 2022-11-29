Как заявляют источники, 32-летний актер принимал участие в кинопробах на роль агента 007 и произвел большое впечатление на продюсера франшизы Барбару Брокколи.
«В сентябре Аарон участвовал в кинопробах на роль нового Бонда. Он сильно понравился продюсерам и Барбаре. Сейчас он один из фаворитов», — уточняют инсайдеры.
Среди других обсуждаемых в интернете актеров на роль агента MI6 по-прежнему остаются Генри Кавилл, Том Харди и Реге-Жан Пейдж.
Стало известно имя претендента на роль нового Джеймса Бонда
- Автор Дарья
- 29 ноября, 2022. Вторник 08:51
Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон может стать новым Джеймсом Бондом. Об этом пишет издание The Sun.
Как заявляют источники, 32-летний актер принимал участие в кинопробах на роль агента 007 и произвел большое впечатление на продюсера франшизы Барбару Брокколи.
«В сентябре Аарон участвовал в кинопробах на роль нового Бонда. Он сильно понравился продюсерам и Барбаре. Сейчас он один из фаворитов», — уточняют инсайдеры.
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