Стало известно имя претендента на роль нового Джеймса Бонда

Как заявляют источники, 32-летний актер принимал участие в кинопробах на роль агента 007 и произвел большое впечатление на продюсера франшизы Барбару Брокколи. «В сентябре Аарон участвовал в кинопробах на роль нового Бонда. Он сильно понравился продюсерам и Барбаре. Сейчас он один из фаворитов», — уточняют инсайдеры.



Среди других обсуждаемых в интернете актеров на роль агента MI6 по-прежнему остаются Генри Кавилл, Том Харди и Реге-Жан Пейдж.

