ЗАМАНА - Дагестан участвует в съёмках проекта «Цвет нации»

Дагестан участвует в съёмках проекта «Цвет нации»

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29 сентября, 2022. Четверг 13:17
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В Дагестане проходят съемки проекта «Цвет нации», который реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. «Цвет нации» – это проект документальных кинолент о ярких представителях народов, живущих в России.

Дагестан участвует в съёмках проекта «Цвет нации»

Каждая картина – это история одного неравнодушного человека, а также подробности о его культуре и народных традициях. Как заявила генпродюсер проекта Дамира Гайфуллина, проект «Цвет нации» создан для того, чтобы граждане нашей страны лучше узнали друг друга и познакомились с разными российскими нациями. 

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