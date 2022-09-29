ЗАМАНА - В отечественный прокат выходит картина Пак Чхан Ука «Решение уйти»

В отечественный прокат выходит картина Пак Чхан Ука «Решение уйти»

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29 сентября, 2022. Четверг 08:45
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В отечественный прокат выходит картина Пак Чхан Ука «Решение уйти»

Кинолента «Решение уйти» от авторов хита «Паразиты» появится на больших экранах сегодня, 29 сентября. Фильм повествует о детективной истории любви.

Картина рассказывает о детективе Хэчуне, который расследует смерть мужчины в горах. Все факты указывают на супругу погибшего. Чем отчаяннее он пытается разгадать ее секрет, тем сильнее начинает любить ее.

Фильм снял режиссер Пак Чхан-ук («Олдбой», «Служанка», «Сквозь снег»). Лента получила приз Каннского фестиваля в номинации «Лучший режиссер».

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