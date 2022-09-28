ЗАМАНА - Хью Джекман вернется к роли Росомахи в «Дедпул 3»

Хью Джекман вернется к роли Росомахи в «Дедпул 3»

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28 сентября, 2022. Среда 09:22
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Хью Джекман вернется к роли Росомахи в «Дедпул 3»

Австралийский актер Хью Джекман вернется к персонажу Росомахи в фильме «Дедпул 3». О планах Джекмана сообщил продюсер и актер проекта Райан Рейнольдс.

Хью Джекман вернется к роли Росомахи в «Дедпул 3»

Рейнольдс опубликовал видеоролик, в котором объявил о работе над новой частью серии. Он рассказал, что «искал свою душу», «новую глубину и мотивацию» для своего героя, но так и не преуспел в своих поисках. «У меня совсем ничего нет. Да, просто пусто в голове. Это пугает. Но у нас есть одна идея», — заявил актер, после чего предложил своему другу Джекману, стоящему на заднем плане, вновь сыграть Росомаху. Джекман на идею ответил положительно. Ролик дополнила композиция I Will Always Love You Уитни Хьюстон, а также анонс премьеры «Дедпул 3». Лента появится на больших экранах в сентябре 2024 года.

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