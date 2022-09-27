Появилась дата премьеры исторического сериала «Союз Спасения. Время гнева»

Сериал является приквелом и одновременно сиквелом картины «Союз Спасения», снятого режиссером Андреем Кравчуком в 2018 году. Персонажей в проекте сыграли следующие актеры: Павел Прилучный, Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Антон Шагин, Иван Колесников, Иван Янковский, Александр Домогаров, Софья Эрнст, а также Сергей Безруков и другие. В шоу использовалась компьютерная графика с цифровой массовкой и сложными технологическими решениями: 47 на 100% нарисованных кадров и 138 хромакейных кадров, где Санкт-Петербург периода декабристов смоделирован в соответствии с сохранившимися документами времени.