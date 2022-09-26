В Дагестане пройдут Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов

Место и время проведения следующие: Махачкала, парк на Родопском бульваре, площадка перед Аварским театром, 28-29 сентября, с 11:00 до 17:00 Для зрителей подготовят следующие развлекательные мероприятия: выступление группы народного творчества Шарджи; театрализованная постановка с древними свадебными обрядами ОАЭ; выставка антиквариата, изготовка кукол, изготовление элемента традиционной мужской одежды «аль-фарруха», изготовление элемента традиционной одежды для женщин «аль-талли», роспись хной; макет, демонстрирующий Эмираты в прошлые века; выставка картин о наследии ОАЭ; фото-зона (можно будет примерить традиционные женские наряды ОАЭ, мужские и детские костюмы); уголок гостеприимства (с возможностью выпить кофе и другие национальные блюда ОАЭ).