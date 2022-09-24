В Сочи прошла презентация стенда Республики Дагестан и круглый стол по обсуждению освещения Года Расула Гамзатова

В работе круглого стола принял участие руководитель Союза журналистов РФ Владимир Соловьёв.



Приветсвуя собравшихся, руководитель Агентства информации и печати РД Абдуразак Джамалутдинов, в частности, отметил:

"Нам, дагестанцам, в первую очередь и многим из присутствующих, посчастливилось знать Расула Гамзатовича, слушать его стихи и афоризмы, необычайно мудрые, тонкие и всегда западающие в душу, будь то о Родине, матери, любви, дружбе и верности, чести и долге. Они вне времени, и наша задача – еще раз осмыслить значимость наследия поэта, всеми силами содействовать, чтобы его жизненный и творческий путь занял достойное место в культурной памяти общества."



«Расул Гамзатов - это величина планетарного масштаба», - подчеркнул член международного Союза журналистов Алишер Ходжаев.

Выступившие депутат НС РД Ильман Алипулатов, председатель Союза журналистов РД Али Камалов, главный редактор газеты «Дагестанская правда» Бурлият Токболатова, и.о. директора

ГБУ РД «РГВК «Дагестан» Камила Гамзатова отметили чрезвычайную важность и значимость максимально полного и всестороннего освещения жизненного и творческого пути Расула Гамзатова на различных уровнях - республиканском, региональном и федеральном.

Известный российспий писатель Юрий Поляков в своём выступлении предложил восстановить уникальную школу переводов национальных литератур.



С приветсвенным видеообращением к присутствующим обратилась дочь Расула Гамзатова Салихат Раауловна. Она поблагодарила представителей медиасообщества за внимание и любовь к творчеству отца.



Кроме того, участникам и гостям круглого стола было представлено видеоприветствие от молодёжи, принимавшей участие в недавнем форуме Каспий-2022, а также одно из стихотворений поэта, прочитанное школьниками и студентами из различных регионов страны.



От дочери поэта гостям форума были вручены книги Расула Гамзатова.