ЗАМАНА - Картина "Красная Шапочка" возглавила кинопрокат РФ и СНГ в выходные

Картина "Красная Шапочка" возглавила кинопрокат РФ и СНГ в выходные

Автор
26 сентября, 2022. Понедельник 10:24
Кадр из фильма «Красная Шапочка». Источник: m.gazeta.ru Автор фото: Елена Арнольдова|||
Картина &quot;Красная Шапочка&quot; возглавила кинопрокат РФ и СНГ в выходные

Картина "Красная Шапочка" заняла лидирующие позиции в отечественном кинопрокате, собрав 47 млн рублей за прошлый уикенд, информирует ТАСС, ссылаясь на сайт kinobusiness.com.

Картина "Красная Шапочка" возглавила кинопрокат РФ и СНГ в выходные

Авторами ленты, появившейся на больших экранах 22 сентября, стали Лина Арифулина, Александр Баршак и Артем Аксененко. Фильм демонстрирует свою версию легендарной сказки. В ней Красная Шапочка, спасая город от волков, должна будет открыть секрет исчезновения своего отца по имени Волкобой, а также взглянуть страхам в глаза и найти свое предназначение. Главных героев сыграли Таисья Калинина, Данила Якушев, Екатерина Климова и другие.

Второе место по сборам занял фильм "Три тысячи лет желаний". Он появился в прокате 8 сентября и собрал 29,6 млн рублей за минувшие выходные. 

Прочитано 27 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top