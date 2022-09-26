VII Всероссийский фестиваль «Русская сцена» пройдёт в Махачкале

В расписании числятся классические имена драматургов (среди них А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, А. Н. Островский) и современные писатели (например, Е. Гришковец и М. Бартенев). Кроме того, в афише указаны два моноспектакля, а также творческая программа писателя и народного артиста страны Андрея Соколова.



Мероприятие пройдет на сценах Русского театра имени Максима Горького, Театра поэзии, Аварского и Кумыкского театров.



В жюри войдут известные творческие личности – Николай Жегин, Валерий Подгородинский, Константин Щербаков.



Школьники и учащиеся университетов на все фестивальные показы могут получить билеты по программе «Пушкинская карта». Продажа уже идет на портале Русского театра и в кассе.

