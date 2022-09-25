ЗАМАНА - Премьера нового сезона «Ведьмака» пройдет летом 2023 года

Премьера нового сезона «Ведьмака» пройдет летом 2023 года

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25 сентября, 2022. Воскресенье 04:21
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Премьера нового сезона «Ведьмака» пройдет летом 2023 года

Стриминговая площадка Netflix объявила о том, что 3 сезон шоу «Ведьмак» (The Witcher) по одноимённой серии книг Анжея Сапковского стартует летом следующего года. Точной даты премьеры пока нет.

Премьера нового сезона «Ведьмака» пройдет летом 2023 года
Культура

Кроме этого, раскрыта дата выхода сериала-приквела «Ведьмак: Происхождение» (The Witcher: Blood Origin): его премьера состоится 25 декабря этого года.

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