Кроме этого, раскрыта дата выхода сериала-приквела «Ведьмак: Происхождение» (The Witcher: Blood Origin): его премьера состоится 25 декабря этого года.
Премьера нового сезона «Ведьмака» пройдет летом 2023 года
- Автор Дарья
- 25 сентября, 2022. Воскресенье 04:21
Стриминговая площадка Netflix объявила о том, что 3 сезон шоу «Ведьмак» (The Witcher) по одноимённой серии книг Анжея Сапковского стартует летом следующего года. Точной даты премьеры пока нет.
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