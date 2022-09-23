Безымянный проект, как сообщают, отойдет от криминального жанра. Гиллиган займет кресло режиссера и исполнительного продюсера. Пока подробности сюжета сериала находятся под секретом.
Apple TV+ готовит 2 сезона нового сериала от создателя «Во все тяжкие»
- Автор Дарья
- 23 сентября, 2022. Пятница 01:55
Стриминговая площадка Apple TV+ заказала сразу 2 сезона нового проекта от автора «Во все тяжкие» (Breaking Bad) Винса Гиллигана, информирует Deadline. Главного героя в нём сыграет звезда «Лучше звоните Солу» (Better Call Saul) Рэй Сихорн.