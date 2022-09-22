ЗАМАНА - В центре Екатеринбурга снимают фильм с Ромой Зверем

В центре Екатеринбурга снимают фильм с Ромой Зверем

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22 сентября, 2022. Четверг 10:39
E1.RU|||
В центре Екатеринбурга снимают фильм с Ромой Зверем

В центре Екатеринбурга проходят съемки фильма: одну из главных ролей сыграет популярный певец Рома Билык — вокалист группы «Звери».

В центре Екатеринбурга снимают фильм с Ромой Зверем
Культура

Картину «Сломя голову» режиссера Евгения Григорьева начали снимать сегодняшним утром. Часть улицы перекрыта, охрана не пропускает людей к месту съемок и просит обойти. — Только что разбили тарелку — традиция перед началом съемок. В кафе «Ветерок» работа кипит, все получают инструкции какие-то, — заявляют источники сайта E1.RU.

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