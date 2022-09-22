Ролик показал несколько персонажей мультфильма — в нём присутствуют кадры сражений с Доктором Эггманом и Шэдоу, а также на несколько секунд появляется кот Биг. Ранее выходили два коротких тизера, в одном из которых появлялся Соник, а в другом — Шэдоу.
Netflix опубликовал тизер-трейлер мультсериала Sonic Prime
- Автор Дарья
- 22 сентября, 2022. Четверг 08:50
Netflix показал официальный тизер-трейлер анимационного проекта Sonic Prime. Премьера пройдет уже зимой 2022 года.
Последнее от Дарья
- Дагестан и Республика Беларусь собираются расширять сотрудничество
- Дагестан и Республика Беларусь планируют расширять сотрудничество
- В Дагестане реализуют новую федеральную программу «Национальная система пространственных данных»
- В Дагестане будет реализована новая федеральная программа «Национальная система пространственных данных»
- Поиски актера на роль Джеймса Бонда могут идти годы