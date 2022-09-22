Поиски актера на роль Джеймса Бонда могут идти годы

Поиски нового актера для легендарной роли Джеймса Бонда могут продолжаться еще несколько лет, признались главные продюсеры серии про британского агента 007 Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон.

В прошлом одним из главных претендентов на роль знаменитого персонажа называли Идриса Эльбу. После этого актер отказался от предложения, так как не желал тратить 10-12 лет карьеры на съемки в картинах о Бонде. Еще одним возможным кандидатом на роль агента 007 является 25-летний Джейкоб Элорди, ставший популярным после выхода сериала «Эйфория». Сценария у фильма на данный момент нет, а съемки стартуют не раньше 2024 года.