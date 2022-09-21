Духовой оркестр Каспийской флотилии выступил на фестивале «Дагестанские фанфары»

Каждый год оркестр принимает участие в воинских ритуалах, спортивных и культурно-массовых событиях республики. Среди важных мероприятий для оркестра – выступления на параде Победы и на праздновании Дня военно-морского флота.



В рамках мероприятия коллектив сыграл для зрителей военные марши, переработки классических композиций, народные песни, хиты популярной музыки. Оркестр исполнил такие известные композиции, как «Гусарский марш», «На побывку едет молодой солдат», «Лучший город земли», «Марш российских моряков», «Эй, моряк», «Калинка», «Прощание славянки» и др.

Фестиваль проходил в рамках национального проекта «Культура».