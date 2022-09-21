Дагестанский художник поучаствовал в создании граффити-парка в Забайкалье

Граффити-парк в поселке Новая Чара на севере Забайкалья создан художниками-монументалистами Александром Дёмкиным из Рязани и Андреем Калугиным из Махачкалы.

Новый проект авторы реализовали в Забайкалье. Месяц они работали над пятью рисунками, украшая фасады многоэтажных жилых домов Новой Чары. Общая площадь граффити составила 1300 квадратных метров, размер каждого рисунка – 18 на 14 метров. Для их создания художники использовали более 200 литров специальной фасадной атмосфероустойчивой краски. «Мурал – это вид современного искусства, вносящий краски в рутину, делая ее ярче, трансформируя обычные жилые дома в настоящие галереи», – высказалась заместитель генерального директора компании-инициатора проекта «Удоканская медь» Юлия Шабала.