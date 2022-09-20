Выставка проходит при поддержке Национального музея Дагестана имени Тахо-Годи. Как заявляют, многим экспонатам почти 100 лет.
К самым необычным экспонатам экспозиции относят кайтагскую вышивку и коврики с узорами, вышитыми шелковыми нитями в прикреп, считающиеся оберегом.
«Не просто так экспозиция называется „Страна одна — народов много“. Действительно, в Дагестане живет 30 разных наций, которые говорят на 72 диалектах. Сегодня мы представляем культуру и искусство даргинцев, одного из многочисленных народов республики», — высказались организаторы выставки.