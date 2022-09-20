ЗАМАНА - В Сочи открылась выставка, посвященная народам Дагестана

В Сочи открылась выставка, посвященная народам Дагестана

Автор
20 сентября, 2022. Вторник 14:37
|||
В Сочи открылась выставка, посвященная народам Дагестана

Выставка «Страна одна — народов много», посвященная народам Дагестана, открылась на отдыхе «Роза Хутор» в Сочи, информирует ТАСС.

В Сочи открылась выставка, посвященная народам Дагестана
Культура

Выставка проходит при поддержке Национального музея Дагестана имени Тахо-Годи. Как заявляют, многим экспонатам почти 100 лет.

К самым необычным экспонатам экспозиции относят кайтагскую вышивку и коврики с узорами, вышитыми шелковыми нитями в прикреп, считающиеся оберегом.

«Не просто так экспозиция называется „Страна одна — народов много“. Действительно, в Дагестане живет 30 разных наций, которые говорят на 72 диалектах. Сегодня мы представляем культуру и искусство даргинцев, одного из многочисленных народов республики», — высказались организаторы выставки.

 

Прочитано 31 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top