В Ставрополе состоялась премьера киноленты о трагедии в Беслане

Премьера киноленты "Золотая бронза" о жизни людей после трагедии в Беслане состоялась на Всероссийском молодежном фестивале "На высоте" в Ставрополе, информирует ТАСС.

Показ прошел в мультимедийном музее "Россия - моя история". Как пишет ТАСС, ссылаясь на кинокомпанию "Триикс медиа", снявшую фильм при поддержке Института развития интернета, просмотр проходил по инициативе организаторов мероприятия. На премьеру картины приехала делегация из Северной Осетии. "Большое счастье слышать ваши овации и аплодисменты после показа ленты. Это значит, что наша работа была проделана не зря", — высказался актер Сармат Татаринцев, который сыграл одну из главных ролей в фильме.

Ранее кинокомпании заявляла, что "Золотая бронза" появится на платформах соцсетей осенью этого года.