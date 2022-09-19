Стоит напомнить, что фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура».
Первым на сцене появился военный оркестр штаба Северо-Кавказского округа Росгвардии под управлением майора Олега Доценко.
«За годы своей работы проект органично встроился в музыкальную жизнь Дагестана и завоевал интерес слушателей, а также музыкантов духовых оркестров СКФО и ближнего зарубежья.
Его ключевая цель – чтить традиции и богатую историю духовых оркестров, вернуть духовые оркестры в школы, продемонстрировать, что духовая музыка жива и необходима людям», – уточняет пресс-служба.
Следующий концерт в рамках фестиваля пройдет уже сегодня в 16:30 ч.