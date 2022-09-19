ЗАМАНА - В Махачкале проходит фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары»

В Махачкале проходит фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары»

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19 сентября, 2022. Понедельник 08:43
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В Махачкале проходит фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары»

Дагестанская государственная филармония открыла X юбилейный фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары», информирует пресс-служба филармонии.

В Махачкале проходит фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары»
Культура

Стоит напомнить, что фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура».

Первым на сцене появился военный оркестр штаба Северо-Кавказского округа Росгвардии под управлением майора Олега Доценко.

«За годы своей работы проект органично встроился в музыкальную жизнь Дагестана и завоевал интерес слушателей, а также музыкантов духовых оркестров СКФО и ближнего зарубежья.

Его ключевая цель – чтить традиции и богатую историю духовых оркестров, вернуть духовые оркестры в школы, продемонстрировать, что духовая музыка жива и необходима людям», – уточняет пресс-служба.

Следующий концерт в рамках фестиваля пройдет уже сегодня в 16:30 ч.

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